洪秀柱擬爭取代表國民黨空降艱困的台南市第6選區參選立委，有「選舉鬼才」之稱的前民進黨、現無黨籍台南市議長郭信良認為，洪秀柱具有「原子彈」級的實力，一旦「洪流」被炒起來，民進黨稍一不慎恐將潰堤。

郭信良分析，儘管目前洪秀柱沒有基層，但她應該是經過分析的，她下來的精神足以帶動整個國民黨作為「領頭羊」，具有「原子彈」級以上實力，不管選贏也是贏、選輸也是贏，她的這種精神，讓很多青少年或對政治關心的人都嚇了一大跳。

郭信良認為，這顆「原子彈」級的人會來這邊，她的氣勢十分強大，如果「洪流」就這樣炒起來，民進黨的城牆又不夠壯，稍一不慎潰堤的話，就整個下去了。

郭信良強調，洪秀柱下來選是非常嚴重的，民進黨不要長期認為在台南市是鐵板一塊，撼不可動，此次國民黨提名的所有參選人，都是一時之選，都是長期性奮戰、在地方上有經營實力、有基層的人，依他看來是勢鈞力敵，誰的策略得當，誰就能搶占比較多的席次。

郭信良還指出，如今綠藍在台南市已經五五波，不像以前民進黨在台南市有六四波、七三波，現在優勢已經不再了，民進黨應該警惕，該整合去整合、該團結去團結，如何對抗「洪流」的來襲？才是現在的首要目標。

郭信良質疑，民進黨地方黨部還有老大心態嗎？中央黨部還不下來整合不同意見，以及非民進黨的一些黨外人士嗎？距離大選只剩下4個月，民進黨真該好好想想看。

(中時 )