交通部公布2018年縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告，台中市在橋梁檢測及維護等評鑑項目獲評為「優良」。市府建設局9日表示，2019年橋梁檢測目標數為1202座，至7月中旬完成830座，完成率達7成，作業進度超前，可望於8月底完成年度檢測工作。

建設局長陳大田表示，橋梁會因為長期使用而產生疲勞老化，也會因洪水沖刷、地震搖晃或車輛撞擊等外在因素，造成構件損壞劣化現象，需要藉由定期檢測發現問題，對於構件損傷原因，徹底檢討且妥擬適當方案辦理修復，延長橋梁壽齡。

2008年9月強烈颱風「辛樂克」帶來大豪雨，大甲溪溪水迅速暴漲，使曾被公路總局列為危橋「后豐大橋」橋面坍塌。

建設局指出，當初大甲溪溪水仍不斷向橋樑拍打、沖刷，橋墩基樁裸露無法支撐，交通部因此建立橋梁管理系統，包括橋梁檢測制度、方法、頻率及檢測人員資格與培訓、簽證制度等。

為確保橋梁及用路人通行安全，市府持續執行檢測業務，今年橋梁檢測預定目標數為1202座，統計截至7月中旬已完成830座，完成率7成，逐步改建偏鄉地區老舊橋梁，打造更優質的通行環境。

建設局強調，持續辦理橋梁檢測作業，根據年度檢測、例行巡查、災後檢視等結果，篩選需維修橋梁及項目，依照危險程度，逐案辦理維修、補強或改建，提升台中市橋梁安全，提供市民安全、安心的環境。

(中時 )