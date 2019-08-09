「要開學了，孩子註冊費怎麼辦呢？」高雄85大樓君鴻酒店因故歇業，444位員工失業討嘸薪，9日集結高雄市政府陳情，控訴資方積欠逾7400萬資遣費及預告工資，更有家長為學費急得哭了。高市勞工局說，將盡速邀資方召開調解會，維護勞工權益。

君鴻酒店400多位員工合組自救會，昨早由自救會長洪水木領軍，前往鳳山行政中心陳情，拉起白布條「張慶輝、還我工作權、還我遣散費、君鴻退場」，盼韓市府協助追討資遣費及預告工資，並由勞工局主秘皮忠謀出面接下陳情書。

洪水木哽咽說，7月5日員工薪資仍正常發放，後來無預警歇業，就叫員工不用來上班了，近500個家庭頓失經濟依靠，相關勞資追討無門，只得颱風天帶著妻小上街頭，爭取應得的權利。

有部分君鴻失業員工，想打起精神找新的工作，無奈觀光業不景氣、飯店市場飽和，求職並非順利。有員工說到激動處還淚訴，在這工作20多年，收入只有2、3萬，如今面臨中年失業，眼看暑假快結束，孩子的註冊費這下該怎麼辦？

勞工局長王秋冬呼籲，君鴻酒店應依法確實負起責任，未依期給付預告期間工資，將依違反勞動基準法，處2萬元以上30萬元以下罰鍰；未依期給付資遣費則可處30萬元以上150萬元以下罰鍰，勞工局正依行政程序法進行辦理，後續將依法裁處並持續督促君鴻善盡雇主責任，以保障員工權益。

(中時 )