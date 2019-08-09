改編自全美暢銷黑色喜劇漫畫家查爾斯亞當斯（Charles Addams）的作品，《阿達一族》的首部動畫即將登上大銀幕。《阿達一族》最早於1938 年在雜誌《紐約客》上連載，故事圍繞在一個古怪、恐怖又富有的家族。作品多次推出真人版電視劇、電影與動畫作品，1991年電影就由安傑麗卡休斯頓與諾爾朱利亞主演。

克蘿伊摩蕾茲替女兒星期三（左）配音，媽媽魔帝女則由莎莉賽隆聲飾。（UIP提供）

時隔28年，首部動畫由康拉德威儂和《腸腸搞轟趴》導演格雷格帝爾南執導，「超殺女」克蘿伊摩蕾茲替女兒星期三配音，莎莉賽隆、奧斯卡艾薩克、艾蜜賈西亞、芬恩伍法德、艾莉森珍妮等人也都在動畫電影裡獻聲。

在最新預告片中，詭異無常，稀奇古怪的「阿達一族」在高魔子（奧斯卡艾薩克 飾）和魔帝女（莎莉賽隆 飾）相愛結婚後，開始尋找新家成立家庭，用獨特的方式教育女兒星期三（克蘿伊摩蕾茲 飾）和兒子普斯利（芬恩伍法德 飾），當小孩長大準備進入一般的學校唸書，此刻「阿達一族」面臨到世俗的眼光，他們和一般人相處會激盪出什麼樣有趣的事情。電影11月1日在台上映。

(中時 )