黃明志、蕭敬騰（老蕭）攜手合作新曲〈流浪狗〉獲廣大迴響，黃明志透露不知道是不是鬼月的關係，已連續幾天好多「孤魂野狗」都來他夢中道謝，狗狗在夢裡眼神無辜且在流淚，因他之前很少做夢，醒來後才對之前聽過「狗來旺」這句話很有感；之前有少酸民嗆兩人「假善心」，黃明志多次回應效果不彰，家裡養了6隻流浪狗4隻流浪貓的老蕭，日前親上火線表示：「我本身戒牛羊已有12年，戒豬也有2年，狗和貓在這個地球上面沒有法律保護，什麽都不能做，但是跟我們平行在同一個層面。以領養代替購買，以結紮代替捕殺。」

雖做公益為社會獻力，但兩人偶會受到酸民質問，「人都不夠資源用了，人有很多孤兒老人殘障人士乞丐，人不幫，幫狗幹嘛」？老蕭回應：「我本身不只是幫動物，我也幫老人，弱勢家庭，孩童。不需要去探討爲什麽，因爲我們做的是公益，做愛心，我們做我們想做的事和我們能力範圍能做到的事，並不是說哪裡有缺口我們就必須往哪裡去填。」

酸民拷問「如果不安排流浪動物安樂死，那麽數量越來越多，難道你來養嗎？」黃明志強烈表達「我們本身是不贊成安樂死的」；老蕭也認為：「把牠救起來然後結紮，再送到收容中心，或是放回原處，結紮後會有記號證明已完成手術，盡可能就是用結紮來解決。」老蕭強調，我們一直站在動物的立場幫牠們説話，還是需要有執法機構去立法，這個問題對於政府來説也是很難，所以我們只能對人們做個長期的教育，「你不愛可以不對動物怎樣，但是我們不要傷害，這已經做到非常大的愛心了」。

黃明志（右）與老蕭合作新曲獲迴響。（亞洲通文創提供）

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