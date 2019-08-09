勞動力發展署中彰投分署啟動「夢想載卡多」就業服務巡迴車機動下鄉，今年暑假特別配合彰化監理站機車下鄉考照場次，一同在定點進駐提供服務，讓民眾考完機車駕照，順便找工作，尋求就業資源與諮詢輔導。（謝瓊雲翻攝）

創意便民、駕好康！考完機車駕照順便現場找工作。配合暑假畢業季，勞動力發展署中彰投分署啟動「夢想載卡多」就業巡迴服務車，配合彰化監理站機車下鄉考照，提供青年豐富的就業職缺及職訓課程等資訊。

中彰投分署長林淑媛表示，中彰投地區幅員廣闊，就業資訊取得易產生城鄉差距，2016年就採購設置兩部「夢想載卡多」就服巡迴車，高度機動性深入中台灣各鄉鎮與偏遠地區，就近提供當地居民就業及職訓相關資源，直接面對面幫民眾找工作，解決因交通不便及資訊落差產生的求職困難。

「夢想載卡多」就服巡迴車，有專業服務人員搭載行動上網、筆電、視訊及廣播系統，軟硬體俱全，猶如行動版就業中心，2輛巡迴車2014年啟動以來，累計已執行巡迴駐點及廣播服務1,858場次、台灣就業通平台解說421場次、服務民眾逾15萬3006人次，廣受好評。

林淑媛指出，就服巡迴車除了提供定點服務，亦主動接洽當地里長、鄰長、民間協會社團等，結合地區活動進行就業服務與宣導，再搭配政府人力銀行「台灣就業通」服務，幫助中高齡、身心障礙、二度就業、社會新鮮人及低收入戶等媒合工作機會，提高就業率。

彰化監理站監理行動服務專車，8月8日起在員林運動公園登場，搭配就業服務，在考照現場提供青年各項政府補助的就業專案資訊及職業訓練諮詢，應試完就能直接在現場找工作，一舉兩得。

其他場次時間為16日彰化市忠權社區活動中心、20日和美柑井里武當宮、22日縣議員陳秀寶服務處、29日社頭鄉果菜市場、9月5日二林文教園區。

(中時 )