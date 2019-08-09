雙城今日從3A拉上24歲右投手達布內克(Randy Dobnak)，此為他生涯首度進入大聯盟名單，而達布內克一路走來並不容易，只要Google他的名字就會發現，他在LinkedIn商用名片上介紹自己是除了是一名投手外，同時是一名Uber司機。大聯盟官網也在達布內克升上大聯盟後，撰文介紹他終於圓夢的勵志故事。

達布內克2年前大學畢業參加選秀落選，之後在底特律郊區僅有4支球隊的無名聯賽打球，後來幸運與雙城簽下小聯盟合約後，這位落選球員竟在2019年一路從高階1A升上大聯盟，成為非常罕見的例子。

達布內克在LinkedIn商用名片上介紹自己是一名Uber司機。（截自LinkedIn）

而達布內克在2017年加入雙城小聯盟後，因為薪水不優渥因此還在休息時間當司機，除了Uber之外還兼任的美國叫車服務商Lyft的司機，而達布內克顯然就算在當司機也希望自己做到最好，他的Uber評價在滿分5分中拿下高達4.99分。

達布內克2019年在小聯盟打出令人驚艷的成績，高階1A、2A以及3A共計22場出賽，其中19場先發拿下11勝3敗，自責分率僅2.02，達布內克的好表現也為他獲得終於登上大聯盟的機會，雙城下放史都華(Kohl Stewart)騰出位置給達布內克。

「我們之前就曾耳聞過他的表現，還有一些背景故事等等，跟他也曾有過正經的談話，他對棒球有很聰明的想法。」雙城總教練波德利(Rocco Baldelli)對達布內克的評價不錯，「他把自己準備的非常好，他的好表現我們都知道。」

(中時電子報)