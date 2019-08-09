謝忻、阿翔前陣子傳出驚天一吻，引發外界譁然，記者會上宣布兩人停工一段時間在家反省，近日傳出兩人有望在「十方啟能中心」慈善募款餐會公益演出，9日經紀公司表示，「謝忻會出席十方啟能中心舉辦的募款公益餐會，阿翔不出席。」

事實上，謝忻在未捲入婚外情風暴便熱心公益，這點前輩胡瓜全都看在眼裡，胡瓜在謝忻全面暫停工作後，就曾對外透露，「每一年謝忻都義不容辭排除萬難，第一個答應，這是她半年前就答應的活動，十方啟能中心也很樂意謝忻出席。」甚至在外界出現「洗白」質疑聲浪，他也不吝澄清，「這麼說對謝忻很不公平，她每一年都會參加，希望今年也不要例外。」

謝忻24日現身該場活動，將是她自捲入婚外情風暴後，第一次公開露面，屆時勢必成為媒體關注焦點。而阿翔因外界關注，選擇不出席該場活動，未來將藉由何種契機回歸演藝圈，亦是外界關心的重點之一。

(中時 )