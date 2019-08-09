嘉義市前副議長郭明賓競選本屆議員，透過陳姓社區主委、董林姓前里長、邱姓女樁腳賄選，被檢方起訴賄選，9日嘉義地院依違反《選罷法》判決郭明賓2年徒刑、褫奪公權7年，郭未到庭聆判，其妻聽判後不發一語。全案可上訴。

檢方起訴郭明賓於2018年參選議員，於同年5、6月間透過董林姓女前里長、邱姓女子、東區某大樓社區管委會陳姓主委、趙姓副主委等人，以每票1000元賄選，共查扣18萬元賄款。

法官9日宣判，判決郭明賓2年徒刑、褫奪公權7年，陳姓主委、董林姓女前里長、邱女等7名樁腳各1年7月、1年9月或3月徒刑不等，均緩刑5年或易科罰金，陳姓主委、董林姓女前里長、邱女褫奪公權5年，並於判刑確定後各公益捐款35萬、60萬、50萬。

郭明賓的妻子及親友多人到庭聆判後不發一語，低調離去。郭明賓被提訴民事當選無效一審敗訴，上訴二審，將於9月6日在台南高分院宣判。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，尊重法官的判決，檢方收到判決書後再研議後續事宜。

(中時 )