全島各地熱氣逼人，曬昏頭的民眾直呼：「好熱，快被融化了！」（李金生攝）

金門高溫讓走在街頭像「逃難」一樣的民眾，大呼「熱死人了！」。（李金生攝）

金門氣象站主任曹嘉宏說明，連2天高溫與受「利奇馬」颱風外圍下沉氣流影響有關。（李金生攝）

受到「利奇馬」颱風外圍下沉氣流影響，外島金門今（9）日下午出現39.9度的高溫，寫下金門氣象站自2004年設站以來測得的最高溫紀錄，也是全台的第2歷史高溫。全島各地熱氣逼人，曬昏頭的民眾直呼：「好熱，快被融化了！」

金門氣象站所屬的農試所自動觀測站在今天下午15時19分測得攝氏39.9度的高溫，打破金門在2011年的歷史高溫38.4度，以高出1.5度的差距寫下全新紀錄。

這項紀錄也是全台的第2歷史高溫，與2004年7月1日在台中測得的39.9度相同，僅次於2004年5月9日在台東測得的40.2度，讓走在街頭像「逃難」一樣的民眾，大呼「熱死人了！」。

金門氣象站分析，坐落於東半島的農試所測站，在下午15時15分至15時20分出現節節上升的高溫，以每1分鐘增加0.1度的速度，從39.3度一路飆升到39.9度，情況十分不尋常。

根據中央氣象局的資料，今日最高溫地方排名如下：第1高金門農試所測得的39.9度（15：19）、第2高金門金寧鄉39.3度（16：00）、第3高是金門九宮碼頭38.6度（14：27）、第4高金門金沙鎮37.4度（13：20）、第5高台東縣金峰嘉蘭36.8度（13：40）、第6高金門水頭氣象站36.7度（15：21）。

曹嘉宏主任說明，金門夏季的高溫通常在34度到35度之間，這回連2天出現37至40度之間的高溫，原因與受利奇馬颱風外圍下沉氣流影響有關，預估在颱風遠離以後，即可進入高溫舒緩期。但民眾出外應做好防曬準備，同時也要注意隨時補充水分

(中時 )