利奇馬颱風來襲，第三岸巡隊勸離觀浪民眾及釣客共計300多人。（陳淑娥翻攝）

利奇馬颱風來襲，海巡署中部分署第三岸巡隊8日晚間派出近400名人力，巡視中苗彰區高美溼地等觀浪遊憩熱點，截至9日早上，共計勸離127車326人，致力維護民眾生命財產安全。

中央氣象局於8日上午8時30分發布陸上颱風警報，苗栗及台中等地區8日晚間發布公告管制區域，並同時完成一級開設災害緊急應變中心。第三岸巡隊也於轄內港區、觀浪熱點等高風險潛勢區拉設封鎖線。

第三岸巡隊指出，因應颱風來襲，8日20時起，編組苗栗、台中及彰化等地區人員，針對港區、觀浪遊憩熱點實施柔性勸導及強制驅離作為，截至9日9時，共計派遣102車374員。

第三岸巡隊表示，針對苗栗假日之森、後龍水尾海域、台中松柏港北堤、高美溼地及麗水釣魚平台等易觀潮戲浪地點實施強制驅離作為，共計勸離127車326人，並提醒漁民勿冒險出港作業，以維護生命財產安全。

(中時 )