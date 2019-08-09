英國首相強生今天宣布，未來計畫放寬頂尖科學家移民規定，將提供更快速取得簽證的方式，希望在脫歐後能吸引更多科學界人才移居英國。

強生（Boris Johnson）表示，為了鞏固英國知識發展領頭羊的地位，「我們不只需要給予已經在這裡的人才支持，更要確保我們的移民體制，能吸引世界各地的菁英人士」。

強生辦公室說明，政府希望在今年稍晚推出快速移民通道，主要吸引科學、工程和科技領域的頂尖專家與研究員。

目前規劃會移除英國傑出人才簽證（Tier 1 Exceptional Talent Visas）限額，也會取消拿到工作機會才能入境的限制。另外，成功取得簽證人士的眷屬，也有望在英國境內工作。

其他可能方案包括增加有權推薦簽證申請人的研究與教育機構數量，以加快他們定居英國的速度。

這一計畫受到當地企業和學界的支持，包括旗下有24所英國名校的羅素大學集團（The Russell Group）。

羅素大學集團資深政策分析師錢德勒（Hollie Chandler）表示：「我們旗下的大學致力於招募最優秀的人員和學生，不管他們來自哪裡。」她說，相信政府今天宣布的政策，能幫助他們達成這個目標。

然而，其他業界人士呼籲政府應擴大相關政策改革，改善英國科技業及其他產業人才短缺問題。

強生承諾，將在10月31日期限前完成脫歐，並稱必要情況下，會以無協議方式脫離歐盟。但牛津、劍橋等多所英國頂尖大學警告，無協議脫歐將對當地學術界造成嚴重衝擊，且恐會切斷研究連結，大大影響海外優秀學生到英國唸書的意願。

數據顯示，2018／19學年度自歐盟國家赴英國名校就讀的學生，人數下滑3％，其中以就讀研究式碩士課程的人數下跌最為嚴重。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）強調：「我們希望英國擁有歐洲最繁榮的經濟，以及能吸引世界最優秀、最棒人才的移民體制。」

(中時 )