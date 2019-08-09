《極樂天堂》（PALACE PARADIS）由法國國家凱布朗利博物館及文化部駐法國代表處台灣文化中心共同主辦策畫，高雄市立美術館執行製作。（高美館提供）

台灣傳統紙紮文化前進歐洲、大放異彩。高雄市立美術館2019年海外展《極樂天堂》（PALACE PARADIS）現正於法國國家凱布朗利博物館展出，巴黎最高點閱率藝文指南Sortir à Paris評選該展為「今夏巴黎十大必看展覽」。紙紮品從喪葬用品搖身一變成為時尚藝術品，引發法國藝術界熱烈迴響。

《極樂天堂》探討台灣傳統生命禮儀與廟會祭儀的傳承與演變，展現台灣糊紙工藝的卓越成就與豐富多元的文化特殊性。本展由法國國家凱布朗利博物館及文化部駐法國代表處台灣文化中心共同主辦策畫，高雄市立美術館執行製作。

紙紮工藝起源於台灣的喪葬文化，紙紮師仿照真實物品，製作靈厝、居家用品與食物，透過火化傳遞給死者，確保他們在陰間仍擁有舒適的物質享受。近年來因應時代轉變，紙紮作品也展現新意，跑車、重機、名牌包、智慧型手機也出現精細及還原度高的紙紮品。

展區參觀路線從傳統紙紮品區出發，呈現台灣早期的喪葬祭品。展區第二部分名為「購物天堂」，展出名牌複製品及呼應最新潮流的科技產品。展覽最後一部分，則以中元節為主題，展現台灣人慎終追遠的文化特色。展場亦設有多媒體裝置，呈現喪葬紙紮祭品的製作過程與火化儀式，讓參觀者更能深入體會喪葬紙紮習俗的深遠意義。

策展人朱利安･盧梭在高美館協助下，展前特別來到台灣訪視傳統和當代紙紮的藝匠和設計師。朱利安表示，台灣的紙紮工藝有深遠的文化底蘊，充滿人情妙趣，更有豐富的藝術創意。《極樂天堂》將於巴黎展出至10月27日，接下來將巡迴至法國尼斯，預計掀起另一波熱潮。

(中時 )