南韓總統文在寅今天指派的新任南韓駐美大使李秀赫，曾形容川普「不可靠」，一個月前英國駐美大使才因為批評美國總統川普而請辭。

李秀赫（Lee Soo-hyuck）是外交官出身，曾在2003至2005年參與解決北韓核問題的六方會談，擔任南韓的主要談判人員，後來成為執政黨議員。

現在，他將負責引導南韓及美國間的關係，兩國對擁核國家北韓及各自與北韓的關係上，看法並非總是一致。

但就在去年，南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）曾報導他批評川普。

去年南韓總統文在寅5月訪美，與美國總統川普舉行會談，兩位總統會見記者時，韓國記者團向文在寅提問，就在文在寅發言後，川普說：「不用翻譯了，這都是我之前聽過的內容」。

朝鮮日報問李秀赫對此事的看法時，他說：「那就是川普的風格，我不認為他是針對文在寅，他很不可靠。」並補充道，川普曾是商人，有說話不著邊際的傾向。

李秀赫繼續說：「老實說，我並不喜歡。」但未明確指出他是對川普個人，還是他的態度不滿。

(中時 )