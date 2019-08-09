航空公司地勤人員忙著為旅客簽轉其他航班。（范揚光攝）

颱風利奇馬9日掃過台灣北部，雖然風雨未如預期嚴重，但是依舊打亂空中交通，桃園機場有504個航班延遲或取消，不少旅客到了機場才發現自己的班機「沒了」，除了跳腳也只有自認倒楣。

家住台北的旅客林先生表示，早上出門前看見風雨不大，以為自己飛大阪的班機不會受影響，也沒有跟航空公司確認就直接前往機場搭機，不料報到時才被告知班機已經取消，所幸地勤人員協助安排搭乘其他航班到日本後，再轉機至大阪。

原本要前往北京的曾小姐說，自己一大早就到了機場報到，結果原來早上7點多起飛的班機，卻延遲到下午3點，雖然耽擱了8小時，曾小姐也只有自嘲說「賺到了機場半日遊！」

機場公司表示，利奇馬颱風9日來襲，桃機共有504個航班受影響，包括352班取消，並有152班延誤，影響約10萬名旅客。機場公司也提醒，雖然颱風逐漸遠離，這兩天要搭機的旅客，出門前還是要確認班機狀況，才不會白跑一趟。

(中時 )