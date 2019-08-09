日上皇后美智子患乳癌 17:202019/08/09 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日上皇后美智子患乳癌。圖為資料照。(圖/TPG、達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本主管皇宮事務的宮內廳宣布，上皇后美智子患早期乳癌，將接受手術治療。 (中時 ) #美智子 #皇后 #乳癌 #早期 #手術 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯純心最嫩皇后 張如君讚出色 04:102019/08/05 娛樂新聞 國衛院：MCT-1結合IL-6/IL-6R免疫療法可治三陰性乳癌 10:572019/08/05 財經 用這療法 她大腸癌手術隔天下床買咖啡 11:092019/08/05 生活 全球首度發現 三陰性乳癌治療新方向 13:242019/08/05 生活 明台「寵物的好險2」 進化推出 20:582019/08/05 財經 明台寵物險 首創門診住院手術3in1保障 04:102019/08/06 產業特刊 三總分院 完成免插管胸腔鏡手術 04:102019/08/06 地方新聞 男子腹主動脈瘤 複合式手術解危 12:562019/08/06 生活 抗癌新革命 交大首創膜蛋白癌症追蹤地圖 12:552019/08/08 生活 導彈防禦系統如何運作？雷神發布精彩動畫演示 00:192019/08/09 軍事 國際熱門新聞 贏定了！ 凱特這點梅根永遠比不上 - 國際 糗！這國特種部隊抓前總統 竟遭支持者擊退 - 國際 陸握有1.1兆籌碼 成貿易戰武器 - 國際 法捕獲1.44公斤巨無霸生蠔 命名後放生 - 國際 日上皇后美智子患乳癌 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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