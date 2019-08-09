安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)日前牽著女兒在街頭散步，別以往走貴氣優雅路線，肩上背了個顏色亮麗、包型簡約的小包，在網路掀起一波搜尋。她背的其實是VALENTINO秋冬全新「VSLING」手袋，南韓女團BLACKPINK Rosé、南韓歌手Jessica鄭秀妍、超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）、海蒂克隆（Heidi Klum）也都紛紛跟進。

VALENTINO GARAVANI VSLING系列。（品牌提供）

VALENTINO今年秋冬推出全新VSLING手袋系列，鎖釦採用了Valentino標誌性的「VLOGO」，以手袋同色的小牛皮覆蓋，巧妙創意地重新詮釋經典Logo，不單單只是純粹的裝飾。

Valentino Garavani VSLING奶茶色亮澤小牛皮肩背包，7萬6000元。（品牌提供）

此外，創新研發出運用細緻金屬鍊釦輕鬆調校肩帶長度的設計，滿足肩背以及斜背的需求 (背帶的長度可從39公分調整至55公分)。包款的色選上，除了有近期討論度極高的奶茶色之外，尚有嬌俏的馬卡龍粉色與沉穩的英倫綠。

Valentino Garavani VSLING亮澤小牛皮肩背包，7萬6000元。（品牌提供）

Valentino Garavani VSLING白色相機包，5萬7500元。（品牌提供）



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