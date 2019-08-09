洪秀柱將戶籍遷到台南深綠選區對決民進黨立委王定宇，前台北縣長周錫瑋以「洪秀柱小姑姑參選台南市立委，我的看法以及想法」在臉書開直播，他抨擊不少人士初選不服氣，甚至還想要伺機換瑜的機會是「可恥」，他也呼籲國民黨要團結支持韓國瑜，不要只想要高高在上大權在我，「現在不是萬民擁戴，而是要擁抱萬民」。

周錫瑋指出，當初洪秀柱勸進不成才一個人投入選舉，之後又通過防專條款獲得提名，但最後卻被換柱，僅管洪秀柱遭到這樣的羞辱，她對國民黨還是忠心的，口不出惡言，雖然她身體瘦弱，但勇氣比天大，要去台南選立委，代表國民黨去跟民進黨這些人打仗。

周錫瑋表示，他因為看不慣民進黨的腐敗才回到政治，投入總統初選輸了就要服氣，他也暗批部分參加初選的人士，「男子漢大丈夫，有膽量參加初選，選完之後就要服從初選結果，要有民主風度」，接受選舉結果全力輔選，截長補短分進合擊。

周錫瑋不滿表示，現在國民黨初選後狀況卻非如此，除了競爭對手郭台銘態度不明，黨中央有沒有原則？有沒有要求？當時叫得震天價響說會全輔選的人到哪裡去了？「國民黨走到今天，黨中央有沒有黨紀？」

周錫瑋指出，洪秀柱把過去恩怨情仇輕描淡寫，以一介弱女子到南部最綠的選區打拚，反觀不分區前面的一、二名還可以選院長，這是什麼回事？國民黨不分區立委不敢打仗，只顧己的形象，哪能做制衡的在野黨？他也直言「不敢戰就不要選立委、不要當不分區立委，要讓有謀略、趕戰的人去當不分區立委，其他的就去選區域的。」

周錫瑋也感嘆，民進黨佔盡資源，除了中視、中天之外，許多電視台都是偏綠色一面倒，國民黨網軍跟本打不過，況且國民黨也沒端出兩岸政策、教育、環保政策，如何吸引年輕及中間選民青睞。

周錫瑋指出，現在只有洪秀柱有勇氣出來告訴國民黨所有的高層、大人物，「請跟民進黨對幹」，有勇氣講真話；也只有洪秀柱跟韓國瑜一樣，都是因為天下苦人多才出來，因為並不是知識高的人做國家領導人就是優秀，最重要是要有一顆愛心、慈悲心，才能獲得選民支持。

周錫瑋指出，很多支持者跟他說，國民黨不團結一定會輸，但現在卻還有部分人士的心力就這上面，他也呼籲那些想要換柱、以投機取巧拿到位子的人，應該要學習洪秀柱做好的示範。

周錫瑋直播半個多小時後突然斷訊，不少支持者也留言「被查水表了？」，不少網友則是留言，對於郭、王等仍不願意支持初選結果表示不滿，也有許多網友留言大讚洪秀柱是「女中豪傑」。

(中時 )