洪秀柱擬爭取代表國民黨空降艱困的台南市第6選區參選立委，消息傳出立即在藍綠陣營產生迴響。國民黨台北市議員羅智強大讚，「柱柱姐加油！找時間去台南幫柱柱姐街頭演講！」

洪秀柱日前遷籍台南擬參選立委，挑戰現任民進黨立委王定宇。她希望自身投入艱困選區，激勵藍營士氣，亦是回應基層長久以來希望「天王參選艱困選區」的呼聲。去年高雄市長選戰初期，曾為韓國瑜贊助100輛廣告公車的羅智強立即聲援柱柱姐，他在臉書表示，「柱柱姐加油！找時間去台南幫柱柱姐街頭演講！」

網友亦對洪秀柱勇氣大聲喝采，有人留言：「柱柱姐棒👍！台南市這一次選舉好看了，謝龍介和洪秀柱靠你們雙雄『修理』那些綠龜立委」、「外柔內剛的小辣椒柱柱姐譲藍天再現指日可待」、「希望所有老藍男都向柱柱姊學習」、「柱姐總是在黨最艱困的時候站出來，再看看王金平和郭董，個人權利慾望凌駕在黨和國家未來之上，感嘆！」。

(中時電子報)