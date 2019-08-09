國民黨前主席洪秀柱遷籍台南，挑戰國民黨艱困選區，表態挑戰現任民進黨立委王定宇，消息曝光立即引發廣泛關注。港媒也分析，洪秀柱此舉將帶來三個效應。第一，黨內大咖到艱困選區參選，有激勵士氣作用。第二，深藍對深綠，話題性十足，有助於催出政黨票。第三，洪秀柱仍有勝選機會，綠營不能躺著選了。

洪秀柱問政犀利敢言，有「小辣椒」之名，洪秀柱擬爭取代表國民黨空降艱困的台南市第6選區參選立委，有「選舉鬼才」之稱的前民進黨、現無黨籍台南市議長郭信良認為，洪秀柱具有「原子彈」級的實力，一旦「洪流」被炒起來，民進黨稍一不慎恐將潰堤。

港媒《中評社》分析，洪秀柱若順利獲國民黨徵召，在台南參選區域立委，將有三個效應：第一，黨內大咖到艱困選區參選，有激勵士氣作用。第二，深藍對深綠，話題性十足，有助於催出政黨票。第三，洪秀柱仍有勝選機會，綠營不能躺著選了。

文中指出，洪秀柱若將對戰民進黨現任立委王定宇。洪是七屆資深立委，歷任國民黨主席，口才便給、問政犀利，是深藍代表人物；王定宇雖僅一屆立委，但從市議員起步，是電視政論節目常客，辯才無礙，曾是一邊一國連線台南召集人、民進黨海派與英系的青壯派。

洪、王對戰，小辣椒南征，戰場是綠營傳統票倉台南，從政治立場的南轅北轍、藍綠世代差異的角度看，都將是一場深藍與深綠、話題性十足的選戰。讓台南、甚至南部綠營票倉的藍軍支持者，不再因為藍綠實力相差懸殊而對投票意興闌珊，對催生整個區域的政黨票、拉抬區域立委選情，都有正面加分作用。

分析指出，洪秀柱仍有勝選機會，綠營不能躺著選了。洪秀柱將參選台南市立委第6選區，行政區含蓋仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區，以及東區29里，東區一直是國民黨在台南實力最堅實的一塊，高思博在去年台南市長選舉時，東區選票勝過黃偉哲（高40.61%，黃32.26%）。雖然執政的民進黨在立委選區重劃時，刻意將東區一分而二，但藍軍在東區有立於不敗的基礎。

洪秀柱若能掀起藍軍的熱情，仍有一搏的機會。本來拔劍四顧眼茫茫、一直找不到對手的民進黨立委王定宇，應該也被激起了戰鬥意志。

(中時電子報)