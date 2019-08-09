位於昔日總爺糖廠安業線鐵道迄站的麻豆區安業國小，明年建校邁入百年，為了使學子更了解在地文化，總爺藝文中心與安業國小舉辦為期1個月的新聞營，教小朋友報刊編製流程，採訪家鄉的地方人事物，出版了3期《小事報》，9日舉辦成果發表會，參加的學生表示，原本以為會很無聊，參加後才發現很有趣。

由台南藝術大學龔卓軍策劃的總爺藝文中心藝文扎根共創計畫，此次與安業國小合作，自7月15日起至8月9日舉辦新聞營，由10位藝術家帶領9位升5年級的小朋友，共同進行田野採訪與社區環境紀錄，由學童視野與角度訴說地風特色。

營隊規畫編輯、攝影、設計、走讀、遊藝與生活等活潑多元課程，並依小朋友潛能賦予文字、美術、攝影編輯等職務，報導內容多元豐富，有學校老師介紹，校園社區景點特寫，探訪三元宮平埔尪祖信仰，並到總爺招待所認識糖的製程，讓學童透過課程認識在地與糖業文化之關聯，出刊後還要到社區分發報紙。

安業國小校長陳宏吉表示，學童在暑假期間隨老師走入社區，聆聽及收集麻豆在地素材，從分享會中看見也聽見孩子們的的成長。文化局表示，期待學童在參與共創過程，瞭解以多元觀點看待日常事物，未來也擬以此模式，配合各校園特色推出營隊。

(中時 )