新聞龍捲風

台北市長柯文哲組黨後，柯郭是否結盟引發關注，協調韓郭整合的前總統馬英九坦承聯絡不上郭，郭辦則證實和柯P通過電話。名嘴張友驊在中天政論節目《新聞龍捲風》爆料說，柯P能找到郭台銘，其實都是郭主動，但卻只給國民黨一個聯絡他的管道，顯然郭不想再跟黨有任何糾纏。

張友驊分析認為，柯P能找到郭，都是郭主動，柯有時是被動的，這一點國民黨大概不知道，國民黨一再說聯絡不到郭，其實聯絡郭至少有4個管道，國民黨都有掌握，但他們就打的那一支給韓國瑜的電話，郭只給這一個管道，顯然郭不想跟國民黨之間有任何糾纏。因郭若用對待柯文哲的方式對待韓國瑜，那韓不就可以直接跟郭聯絡了。

張友驊指出，最近民進黨分析兩個重大趨勢，一是柯出來選，一是郭出來選。若柯P出來選，真的不要小看民眾黨，民眾黨宣布成立以後，至少會挖走民進黨13%以上的選票，這是讓民進黨感到心驚的，民眾黨若挖走民進黨的13%，來回就是26%，還有加成效果，對蔡英文來講，根本是崩盤，所以蔡攻擊柯的目的，就是希望柯不要出來，郭出來。

張友驊點出，前行政院長賴清德最近又要出國，因為民進黨透過府院黨一直找賴清德，問「你要不要不分區」、「你要不要跟我搭配」、「你要不要輔選」，弄得賴不勝其煩，民進黨這點做得「非常好」，開3個條件，傳到最後變成是賴跟黨要這個位置，就是要逼賴就範。現在他對柯也這樣做，就是想逼郭就範，這一點國民黨真的要注意。

(中時電子報)