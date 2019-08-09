高雄連鎖加盟展今天在高雄展覽館盛大展出。（柯宗緯攝）

高雄加盟展9日起一連四天在高雄展覽館展出，台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東說，前4年邀請市長都沒有來過，感謝市長韓國瑜親自出席，並率領觀光等局處，是最重視商業服務的一次，「你們的出席是給我們無限的力量」，今年看展人潮預計將突破4萬人次。

李日東上台致詞時有感而發說，感謝韓市長親臨加盟展，前4年曾邀請市長，但沒有來過，這次包括市長、包括經發局、觀光局、財政局都到齊，給想要做事的人動力。

李日東向政府喊話，建議政府可以成立「連鎖產業發展基金」，以比賽提供金源、資源，輔導目前可以到海外擴點的本土品牌，把握台灣連鎖產業的黃金5年，而將台灣品牌輸出到海外需要政府支持產業國際化，期待培養幾個明星產業揚名海外。

韓國瑜表示，現階段青年遇到兩個頭痛問題，分別為創業與低薪，高雄擁有經濟巨人的條件優勢，包括區位優勢、資源優勢、產業多元、基礎設施、社會發展、人力資源、資金動能等，卻沒有被喚醒和開發，市府除希望能改善就業環境，也會持續募集資源、招商引資，加大力度尋求更多合作機會，協助青年朋友在地創業，深耕高雄。

韓國瑜提到，為協助北漂青年返鄉，市府將於今年10月成立青年局，明年預計編列3億預算幫助青年創業，歡迎青年朋友提案申請，通過審核者每案可獲得500萬元創業基金，協助其找到自己的事業發展，並預祝展覽順利圓滿成功，招募更多青年創業者，迎接蓬勃發展的高雄。

主辦單位指出，此次加盟展共計192格攤位，餐飲52家與非餐飲33家，比例約為60％比40％，參展廠商品牌包羅萬象，餐飲類包含早午餐、手搖飲料、咖啡、滷味、各式甜點等。

非餐飲包含：各式無人機台、POS系統、開店設備等，包括弘爺、拉亞、麥味登、蕃茄村、滷底撈、丐幫滷味、TEA TOP台灣第一味、老賴茶棧、北回木瓜牛奶、築間、和鍋等皆到場力挺。

(中時 )