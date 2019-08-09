女星蕭淑慎助陣老公梁軒安創立的廣告製作及經紀公司「幹大事娛樂」，把經濟約交給老公經營外，更現身拍公益廣告，不過幸福亮相的蕭淑慎卻被質疑「修修臉」，甚至被網酸認不出，對此，蕭淑慎稍早則發文表示自己不在意外界討論，表示「姐自己覺得自己美 天天就擁有好心情」。

蕭淑慎力挺老公事業，身穿深藍色露肩的小洋裝拍公益廣告，不過，蕭淑慎卻被質疑「修修臉」，甚至被網酸認不出來，對此，蕭淑慎則在臉書透露，不論是外界認為她整壞、妝化壞了，還是修圖修壞「姐真心 沒～所～謂，姐自己覺得自己美，天天就擁有好心情，姐才不會被某幾個群眾影響，搞到自己心情糟」。

蕭淑慎強調，她只為了自己以及愛我的人而活「其它一切不重要」，至於蕭淑慎被說撞臉蕭薔，她也進一步表示：「如果可以整成蕭薔，那是多大的榮幸」，蕭淑慎嗨說，她真的會滿心歡喜，只怕蕭薔會生氣。

蕭淑慎臉書全文。（圖／取材自蕭淑慎KittyHsiao臉書）

(中時電子報)