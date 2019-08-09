韓聯社報導，美國新任防長艾斯培9日上午在首爾與南韓國防部長官鄭景斗會談時表示，韓美同盟是朝鮮半島乃至東北亞和平與安全的中流砥柱，兩國同盟關係堅不可摧。

艾斯培在開場白中說，韓美兩國在戰爭時期形成了堅實的紐帶關係，彼此共享和平朝鮮半島和自由開放的印度洋太平洋地區願景，今後將進一步加強在安全防衛領域的合作。

北韓問題方面，艾斯培表示，在北韓達到完全、可核查、不可逆的無核化（CVID）目標之前，美方將同友邦一起堅決執行聯合國安理會制裁決議，同時也將努力以外交手段解決問題。他表示，為了使美國與北韓領導人新加坡宣言的所有承諾取得進展，美方願意與北韓進行外交接觸。

就韓美戰時作戰指揮權移交，他表示，雙方本著基於條件的移交原則取得一定進展，這展示出韓美同盟的互信和戰略優勢。但他在發言中沒有明確提到韓日軍情協定、韓美防衛費分擔和在亞洲部署中程飛彈等問題。

鄭景斗在發言中表示日本對韓限貿給韓日關係和韓日安全合作帶來消極影響，他還強調近來北韓接連射彈，韓美有必要加強合作。

(中時 )