根據韓國《NEWS1》報導，韓國桌球名將在2013年無照駕駛，並且肇禍逃逸，事後遭到判刑，沒想到隨後不但入選了國家隊，而且還在2014年仁川亞運奪得銀牌。如今這段醜聞被掀開，韓國桌球協會追加3年禁賽，而且還會調查他當時是如何逃避規範而進入國家隊的。

韓國媒體並沒有報導出是哪位選手，但韓國網友追查爆料因該是1984年出生的李延佑，他曾效力於大陸兵超聯賽山東隊，大陸國家隊總教練劉國樑一度看好他，仁川亞運團體賽不敵當時大陸名將許昕，韓國隊最終拿下銀牌。

韓國媒體指出這位選手在2013年7月於京畿道城南的道路上發生交通事故，當時無照駕駛的他，沒有等到警方到來就逃走，警方經過調查後確定他肇逃，法院判刑6個月，緩刑1年。

依照韓國的規定，一旦運動員遭到判刑確定，5年內不得披上國家隊戰袍，而這位選手不但是當選了國家隊，而且還在亞運會上拿到獎牌。

這件事情在韓國引發了很大爭議，一來這位選手是如何逃過規範而當選國手，二來，按照規定這位選手在拿到獎牌後，終身可以定額獎金，這位選手搶佔了別人的國手名額，還違反了規定，似乎是有人專門替他開了後門。

(中時電子報)