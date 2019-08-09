華航班機出包！有乘客投訴，華航CI278班機今(9)日在桃園機場準備起飛時，左側引擎突然噴出火花長達5秒，嚇壞機上乘客，隨後飛機滑回停機坪。運安會回應，該班機係供油系統出問題，但並未起火。華航則說飛機檢修中，預計明日7時再飛，對延誤乘客行程表達歉意。

有乘客投訴，華航CI278班機在桃園機場預定飛往日本高松，在準備起飛時左側引擎突然噴出火花，時間長達5秒，嚇壞機上的乘客，隨後飛機滑回停機坪。

華航發言人劉朝洋表示，CI278引擎是有狀況，目前正檢修中。原訂8月9日CI278台北－高松航班，因發動機啓動異常，基飛行安全實施必要之機械維護，該航班預計調整至10)日上午7時起飛，華航已安排旅客前往旅館休息；因航班延誤造成不便，深感抱歉。

運安會表示，該航班飛機在後推時，一具發動機（引擎）供油出現問題，但無起火，屬於地安事件，非飛安事件，運安會不介入調查。

(中時電子報)