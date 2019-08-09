大批民眾不畏風雨，步行到溢洪道前欣賞壯觀的洩洪。（邱立雅攝）

石門水庫接近滿水位，打開閘門水流一瀉而下如白絲般迷人。（邱立雅攝）

為因應利奇馬颱風雨勢，石門水庫今天(9日)進行洩洪

利奇馬颱風挾帶豪雨侵襲北台灣，石門水庫集水區累積降雨量至9日下午是4時30分已達240公厘，因水庫水位243.07公尺，已逐漸接近水庫滿水位245公尺，而集水區降雨量仍持續流入，北區水資源局乃於下午5時依水庫運用要點開啟溢洪道放水，這也是近2年來首次使用石門溢洪道進行防洪操作。

石門水庫附近下午就湧入大批車輛，不少民眾位的就是等待這一刻，還有一名羅姓攝影玩家，在網上得知消息，飛奔而來，一心想捕捉難得的一刻。而溢洪道旁警方也已拉起警戒線，大批民眾雖被洩洪帶來的風勢吹得東倒西歪，但還是開心聚集在水花前合影留念。

北水局局長江明郎表示，石門水庫溢洪道放水聲勢磅礡，水流躍向空中再落入後池，十分壯觀美麗，常吸引民眾駐足觀賞。近年因水情不若往年理想，而溢洪道啓用水量至少每秒600立方公尺，故難得利用溢洪道放水調節水位。

江明郎指出，因利奇馬颱風預期帶來超過1億噸水量，扣除已流入水庫經調節性放流於下游水量，估計集水區尚有約5000萬噸水量流入，水庫將無法容納，故決定啓用溢洪道加大放水以確保水庫安全。

石門水庫溢洪道洩洪機會難得，已近2年未操作，預期將吸引許多民眾到場觀賞，北水局提醒民眾注意安全，並聽從現場員警管制指揮。

(中時 )