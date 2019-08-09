30餘名教師參加北港花燈研習營，製作近百件特色花燈。（張朝欣攝）

北港鎮朝天宮媽祖廟為延續百年花燈文化，舉辦「教師中小型花燈研習營」，9日舉辦成果展，30餘名教師製作近百件明年鼠年的相關作品，做為各學校的花燈教學範本，藉此永續傳承花燈原鄉的百年工藝。

為避免傳統中、小型花燈工藝技術流失，北港朝天宮特別編列經費舉辦花燈研習營，對象以學校教師為主，為期5天的研習營在北港鎮育英國小舉辦，由北港在地花燈工藝師吳登興指導，共有30餘名教師參加，完成近百件作品。

花燈研習營9日舉辦成果發表會，由朝天宮董事長蔡咏鍀主持，學員們以明年鼠年為花燈主題，創作充滿喜氣的黃金鼠、鼠來寶、卡通風的米老鼠等，另有台灣元素的花布燈籠、彩繪燈籠，非常多元多樣。

蔡咏鍀表示，朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，當時除了有中、小型靜態花燈，還有獨步全台的大型電動花燈，每年吸引大批賞燈人潮，帶動全國燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉。

吳登興指出，台灣文學之父賴和在百餘年前（1912年）曾到北港參與燈會與元宵繞境，寫下《北港竹枝詞》，北港花燈是台灣共有的文化資產，希望有機會把北港元宵燈會登錄為文化資產，永續傳承極具歷史意義的地方文化與傳統工藝。

(中時 )