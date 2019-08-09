北港鎮朝天宮媽祖廟為延續百年花燈文化，舉辦「教師中小型花燈研習營」，9日舉辦成果展，30餘名教師製作近百件明年鼠年的相關作品，做為各學校的花燈教學範本，藉此永續傳承花燈原鄉的百年工藝。
為避免傳統中、小型花燈工藝技術流失，北港朝天宮特別編列經費舉辦花燈研習營，對象以學校教師為主，為期5天的研習營在北港鎮育英國小舉辦，由北港在地花燈工藝師吳登興指導，共有30餘名教師參加，完成近百件作品。
花燈研習營9日舉辦成果發表會，由朝天宮董事長蔡咏鍀主持，學員們以明年鼠年為花燈主題，創作充滿喜氣的黃金鼠、鼠來寶、卡通風的米老鼠等，另有台灣元素的花布燈籠、彩繪燈籠，非常多元多樣。
蔡咏鍀表示，朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，當時除了有中、小型靜態花燈，還有獨步全台的大型電動花燈，每年吸引大批賞燈人潮，帶動全國燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉。
吳登興指出，台灣文學之父賴和在百餘年前（1912年）曾到北港參與燈會與元宵繞境，寫下《北港竹枝詞》，北港花燈是台灣共有的文化資產，希望有機會把北港元宵燈會登錄為文化資產，永續傳承極具歷史意義的地方文化與傳統工藝。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。