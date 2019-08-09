員工，打造友善職場，舉辦幸福企業甄選，將評選出34家1至5顆星之幸福企業。（吳敏菁攝）

員工，打造友善職場，舉辦幸福企業甄選，將評選出34家1至5顆星之幸福企業。（吳敏菁攝）

彰化縣是中小企業的故鄉，登記的工廠更有1萬7000多家，彰化縣政府為帶動提升更友善職場環境，舉辦「幸福企業甄選」，評選指標包括，工作環境、待遇和福利與家庭照顧等，預計要選出34家1至5顆星的幸福企業，頒發幸福推手獎，吸引更多青年返鄉就業。

縣長王惠美表示，勞工是公司的寶，為讓員工有最好工作環境，這次舉辦幸福企業甄選，聯合勞方、資方、產官學界訂定評選指標，希望所有企業都能共襄盛舉，提供健康的職場，讓彰化子弟更願意回鄉工作，縣府也會與相關大學與職校配合，提供工廠、公司更優質的人力。

全拓工業股份有限公司董事長吳崇讓得過3顆星幸福企業就分享，幸福工廠就是把員工把上班的地點都當作自己的家，請假都是電腦Ｅ化作業，只要遞假單就批准，有效率，又符合員工隱私的需求，上班也不用打卡，完全信任員工。

縣府指出，凡登記或營業所在彰化縣1年以上的工廠或公司，員工20人以上就可以報名徵選，預計評選出34家1至5顆星的幸福企業，越多顆星表示越幸福，3顆星以上，縣府將在11月中旬表揚，頒發「幸福推手獎」，當日並辦理幸福企業就業論壇活動，透過企業們的經驗分享，讓彰化的職場更加安全、幸福。

王惠美指出，這次感謝彰師大提供許多評選的指標，包括「工作環境與身心健康指標」、「待遇與職涯發展指標」、「福利與獎勵指標」、「友善職場與家庭照顧指標」及「其他特色」等，獲獎單位除透過表揚予以獎勵，將協助製作宣傳影片，提升企業形象、激勵員工士氣，活絡地方經濟發展。

(中時 )