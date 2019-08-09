劉真與辛龍婚後幸福，育有3歲的女兒霓霓，兩人對於女兒相當保護，每次在社群網站分享親子生活，都會巧妙隱藏住孩子的長相，8日恰逢父親節，劉真罕見甜曬女兒全臉，霓霓甜美五官神似父母，粉絲狂喊「萌翻天」。劉真9日受訪透露，兩夫妻覺得女兒比較大了，可以偶爾在臉書上分享小朋友的生活照。

劉真表示，「剛好迎接爸爸節，所以順便表達女兒的祝福。」辛龍在女兒1歲多就曾對外提及，孩子非常貼心，對音樂很有天分，詢問劉真是否有帶女兒一起上親子節目的意願，她回應，「霓霓很喜歡唱歌和跳舞，目前沒有考慮上節目，未來女兒大一點會尊重她的意見。」字裡行間充滿濃濃母愛。

劉真以前曾說過，她最怕老公無法對女兒說NO，所以必要時刻，她會扮黑臉角色，不過這種時候通常是孩子有危險的時候，例如拿著筷子奔跑可能會戳到自己，她就會比較嚴厲。有趣的是，粉絲見到霓霓甜美長相一片稱讚，除了大讚她神似爸爸神韻，還擁有媽媽的氣質以外，更努力鼓吹劉真、辛龍再拚第二胎，「太可愛，趕快再生第二個。」、「想看劉真老師跟辛龍大哥生下的小男孩，一定很可愛。」算是另類焦點。

(中時 )