中華航空CI278班機今日下午從桃園機場飛往日本高松，飛機滑行時疑故障出現火光，立即取消任務並疏散156名旅客。華航證實，發動機啟動異常，但無外傳的火花，已安排旅客的前往旅館休息，該班際預計延到明天上午7時起飛。

華航指出，原訂8月9日CI278台北－高松航班，因發動機啓動異常，基飛行安全實施必要之機械維護，該航班預計調整至10)日上午7時起飛，公司已安排旅客前往旅館休息；因航班延誤造成不便，深感抱歉。

民航局表示，已收到華航的通報，該航班機型為波音737-800，由於颱風因素，起飛時間延到下午，飛機後推要滑行到跑道前，一號發動機警示燈突然亮起，駕駛按照規定不進行起飛，滑回停機坪。

初步調查，一號發動機的供油系統（HMU）電腦故障，無法立刻修好，而華航判斷延誤後若飛到高松，回程可能碰到機場宵禁，於是將航班延到明天早上起飛。

(中時 )