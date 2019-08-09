容祖兒近日在香港一連舉辦18場演唱會，繼天王天后張學友、楊千樺先後助陣，8日第四場邀來林俊傑（JJ）站台，兩人前晚攜手演繹JJ的歌曲〈她說〉及〈不為誰而作的歌〉；容祖兒昨晚在台上教起JJ廣東話，包括 「容祖兒好靚」、「砵仔糕好食」等，廣東話不流利的JJ反問什麼是砵仔糕？容祖兒忍笑語塞，全場爆笑如雷，得知原來香港有種胸墊俗稱「砵仔糕」，JJ也忍不住笑了出來。

容祖兒香港演唱會昨第四場。（英皇娛樂提供）

容祖兒和JJ於2009年的「太陽計劃」認識，10年交情讓JJ義不容辭為她站台，即便他10日將在珠海舉辦演唱會、開唱前2天忙著彩排，JJ仍抽出時間飛往香港力挺。JJ昨表示：「今天一個對我很重要的人也來了看演唱會！這個人就是我媽媽，她是特地從新加坡飛來的，不過不是為看我，是為了來看祖兒！」

容祖兒（左）昨邀JJ同台合唱。（英皇娛樂提供）

容祖兒笑說：「媽媽還帶了班丹cake（新加坡綠蛋糕）來給我！下次不如也帶海南雞飯、肉骨茶來。」並透露當初邀約JJ趣事，笑說：「我whats app他說『Hi』了好幾天都沒回我，還以為他不想理我了，正想放棄的時候，他突然就回了我一個『Hi』，更二話不說答應來支持我！」開心表示：「世界上有一些朋友，即使好久沒見，但當你需要他時，他會立即在你面前出現，好感謝JJ。」

(中時 )