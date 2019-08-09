中華職棒30年，四隊都在今年安排於花蓮出賽，不過天公不做美遇上利奇馬颱風，原先Lamigo桃猿預計今日中午從板橋出發前往花蓮，不過因受颱風影響，台鐵中午前停駛，迫使球員要改班次買站票分兩批前往花蓮，特別的經歷也讓不少球員在社群平台發文。

Lamigo桃猿相隔3年再度造訪花蓮，選手們原定今日中午的班次從板橋出發，搭普悠瑪號前往花蓮，不料受颱風影響因此原班次停駛，迫使球員們延後火車班次，分兩批買站票直衝花蓮。

黃子鵬上車前特地花49元買板凳。（截自黃子鵬IG @tiger_lamigo69）

選手們還因此自備「板凳」上車，黃子鵬上車前特地花49元買摺疊板凳，只為了在車上能騰出空間好休息；「鄉長」陳禹勳也在臉書上發文，「原本的車次颱風取消，買站票拼命衝花蓮！」並在文末對原本車上的旅客道歉，表示「對原本買票的乘客造成不便抱歉，被一堆壯漢包圍，謝謝坐票乘客包容我們。」還自嘲球員們就像「監獄風雲圍事」、「今日Lamigo從板凳出發」。

因為颱風造成球員需自備板凳買站票上車史無前例，網友們同時也質疑球團為何不在昨日休兵先行前往花蓮，反而要在「比賽日」移動，導致今日差點趕不上比賽開打前1小時需抵達的規定。「一路從台北站到花蓮，花蓮客場加油…」、「昨天有移動日，為什麼不移動？」、「站票站到花蓮，守備追球都會軟腳」、「LM今天讓很大，沒打擊練習又舟車勞頓」。

而根據桃園球團解釋，昨日雖然休兵，不過選手需要恢復及治療，再加上若先到花蓮也沒有場地可供練球，因此留在桃園相對方便。同時特別感謝台鐵的協助，讓球隊能平安並順利抵達花蓮。

(中時電子報)