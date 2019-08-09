誰說韓流退燒？攤開最新數據，高雄市上半年旅宿業繳出漂亮成績單，高市觀光局統計，今年1至6月住宿人次一舉突破458萬8千人次，相較去年同期增加80萬人次，大幅成長21％，觀光旅館住房率則為64％，較去年同期增加9％，一般旅館住房率54％，亦較去年同期增加9％，形同為高雄觀光產業注入一劑強心劑。

高市觀光局長潘恒旭分析，高雄旅遊住宿近459萬人次當中，國旅遊客約311萬人，較去年同期成長20％，國際觀光客約148萬人次，成長23％，其中成長最快速的依序是港澳(33％)、陸客(33％)、新加坡(28％)、馬來西亞(18％)及韓國(12％)。

高雄市長韓國瑜今年2月率團出訪新加坡、馬來西亞，以「農業觀光」、「婚攝旅遊」、「軍事觀光」、「宗教觀光」、「高雄港遊艇」等主題，將高雄獨有的山海河港、城鄉共存、多元族群、美食美景等觀光特色，推介給新加坡及馬來西亞的遊客，從星馬的高雄住宿人次大幅成長28％及18％看來，充分展現韓流效益。

高市府、觀光局也持續努力耕耘海外市場，今年3月由市長韓國瑜帶團赴港澳深訪問；4月觀光局前往大陸廈門海峽旅遊博覽會參展、6月赴香港參加香港國際旅遊展，並拜會香港大型旅行社，洽談行程推動、景點推薦和團體旅遊包裝合作事宜，大力提升高雄在澳門、大陸及香港旅遊的能見度，港澳陸客住宿人次較去年同期成長3成以上，就是最好的證明。

另外在韓國市場近年也不斷成長，去年韓國旅客來高雄住宿達11.2萬人次，比前年成長22.36％，是高市重點推廣的客源市場之一，高雄有暖冬優勢，韓國人冬天愛來打高爾夫球，此外韓國人也喜愛文創時尚、美食購物，所以駁二、哈瑪星、棧貳庫都是主推景點，為開發冬天以外的淡季，今年特地行銷「旗津夏日小島」，吸引韓國年輕遊客來高雄旅遊。

高雄的城市行銷成效月月都有新鮮事，從1月結合旅宿業推出愛情套房優惠方案、2月的「高雄燈會藝術節」及西洋情人節推出「十大愛情摩鐵票選」、3月公布「十大婚紗拍攝景點」、4月的瓊瑤系列活動、5月蓮池潭「大聲喊愛 高空彈跳」。

6月結合年輕人文創與美食元素，在愛河畔舉辦的「仲夏戀曲 愛河野餐派對」、7月的高雄觀光日、8月起連續兩個週末及七夕晚在愛河畔舉辦「愛河水漾嘉年華」，及月圓於旗津舉辦、以年輕人為訴求的「旗津滿月趴」等，成功炒熱國內外遊客對高雄的關注，帶動本市旅館住宿人次成長。

觀光局也預告10月將舉辦「璀璨高雄光輝十月」、12月「高雄耶誕城」、109年2月高雄燈會藝術節，期將持續吸引遊客前來高雄旅遊。

(中時 )