桃園市解除陸警 10日正常上班上課 18:122019/08/09 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局於9日17：30解除桃園市颱風陸報，桃園市災害應變中心撤除開設，市府表示，桃園市明（10）日正常上班、正常上課。 (中時 ) #桃園市 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 中壢70歲婦 染本土登革熱 04:102019/08/06 地方新聞 黑韓王浩宇家有違建 幾乎不可能拆 19:192019/08/06 政治 桃園經國與草漯重劃區標脫率近四成 最高單價102萬 23:092019/08/06 財經 看好桃園消費力 金門酒廠搶進布點 04:102019/08/07 產業特刊 秋行軍蟲噴藥防治 數量減少 04:102019/08/07 地方新聞 桃園市保全公會限制報價 公平會開罰40萬 15:102019/08/07 生活 桃園復興區8點宣布明天是否停班課 17:282019/08/08 生活 桃園市明天停止上班上課 19:272019/08/08 生活 台北股匯今休市 04:102019/08/09 財經要聞 台7線32.5k搶修 八德高城地下道封閉 08:142019/08/09 生活 生活熱門新聞 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 賺到颱風假？彭啟明爆：馬英九種的惡果 - 生活 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 - 生活 和美流浪犬大街 數十條狗霸街嚇人 - 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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