台中市鐵路高架化，24處地下道全部拆除填平，卻傳路外淹水！北屯區東光里長賴文章指出，東山地下道已填平2年、順利通車，東山路北側約30戶民宅卻逢雨必淹。近日大雨連連，藍營立委沈智慧會勘表示，當地排水系統連接出問題而釀禍，要求相關單位盡快改善，解決淹水問題。

「大家淹怕了！」東光里長賴文章說，東山地下道當時歷經6個多月封路施工，完工後2年也改善交通壅塞問題，但淹水卻成為當地居民最痛苦的夢靨，每逢大雨，30戶民宅就變成附近的「集水井」，家具都泡水；建議增建地下排水系統，有效解決水患。

沈智慧質疑，當初交通部鐵道局施做東山路地下道填平工程時，疑忽略北側地下排水系統，沒有做整體規劃，導致東山路1段33巷至45–2號約30戶民宅，每逢大雨、家戶淹水，苦不堪言，盼鐵道局提經費由水利局規劃改善。

台中市水利局副局長韓乃斌指出，東山地下道工程施作時，因東山路北側地下排水系統未與道路排水系統連接，導致大雨來時無法疏運排水；水利局將重新評估設計排水系統，改善經費則由鐵道局支應；地方期盼盡速動工，澈底解決水患。

(中時 )