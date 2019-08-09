世界羽球總會(BWF)今天宣布一項消息，那就是女單因為1位選手本因無法參賽，卻意外地進入參賽名單，因此BWF決定重新抽籤，大會第二種子、前球后戴資穎首戰輪空，次戰將碰到德國或是印尼選手，有可能在八強賽遭遇印度強敵辛度。

戴資穎的世界球后寶座目前讓給了日本好手山口茜，不過兩人差距不多，小戴只要持續有好成績，仍有機會再回到世界第一，她過去五度挑戰世錦賽四度止步八強，今年尋求首冠。

這次小戴原本和日本名將奧原希望、大陸嬌及印度辛度（Pusarla V. Sindhu）同在下半部籤表，但經過這次意外小插曲之後，籤表整個大變動，小戴將與大陸陳雨菲、印度辛度與賽娜同在下半籤表，首戰輪空，原本次輪將面對香港葉姵延和加拿大洪德莉琪（Rachel Honderich）之間的勝方，修訂後將碰到德國華裔選手李怡逢以及印尼選手菲特妮雅妮的勝方。

南單方面沒變，擠升世界排名第二的台灣一哥周天成，以賽會二號種子出賽，首輪迎戰丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

(中時電子報)