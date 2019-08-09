利奇馬颱風逐漸遠離，台灣高鐵公司依據最新氣象及營運資訊綜合研判，明（10）日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。不過，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車仍將採取行車速限。

台灣高鐵表示，自氣象局發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

不過，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

考量部分使用定期票及回數票的旅客，可能因9日營運調整而更改行程或改搭其他交通運具，高鐵公司將針對持有原效期包含8月9日之全部定期票及回數票旅客，展延其優惠效期一天。

(中時 )