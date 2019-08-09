法國西部旺代省（Vendee）塔爾蒙聖伊萊勒（Talmont-Saint-Hilaire）的蠔農，日前捕獲一個長25公分，重達1.44公斤的大生蠔，但養殖場員工沒有把牠做成豪華海鮮料理，反而以退休員工之名喬祺特（Georgette）為其命名，最後把牠放生到海中。

「維維耶爾德拉吉提耶」生蠔養殖場員工納斯林說，納斯林說：「這非常罕見。」他並補充道，從事這份工作8年以來，他從未見過這樣巨大的生蠔。「海上還有很多這麼巨大的生蠔，但沒料到養殖場也有…有時候鹹度下降很多，因為我們的位置就在湖泊旁，並會引水進到我們的水道，那會限制生蠔的成長。」

在附近萊薩布勒多洛訥地區（Les Sables dOlonne）的一座生蠔養殖場，今年4月也發現另一個巨大生蠔，重達1.3公斤。

該養殖場以最近剛退休的員工之名，把那個巨無霸生蠔命名為喬祺特後，將牠放回大西洋中。商業養殖場的生蠔通常會留在水中3年，1年約會長3公分，因此團隊估算，喬祺特大概已有13到15歲。

喬祺特可以食用，但養殖場無意販售。納斯林說：「有些人會追求特大生蠔，但我們想要讓牠活著，確實有人出價要買它」「老闆開玩笑說，他不會以低於2000歐元價格賣出，即便是3萬歐元，我們也不賣。」

(中時 )