香港樂團Supper Moment今年發行首張國語專輯《無盡》，近日來台宣傳1週，原預計今晚舉行聽歌會，不少香港歌迷特地來台，因碰上颱風取消行程，讓團員直呼很可惜，昨日凌晨更首度碰上地震，過去沒有地震經驗，主唱Sunny更驚訝，還以為自己遇到鬼，所幸確認大家都在晃，不是只有自己晃，驚險一場。

出道13年的Supper Moment由主唱兼吉他Sunny、吉他手阿雞、貝斯手CK及鼓手阿達組成，今日舉行宣傳記者會，其歌曲多以熱血、激勵人心曲風，對於每次創作都共同掛名，阿達說因為是一個樂團，創作都是互相討論，所以決定之後都要一起掛名，版權共同擁有，Sunny則在一旁搞笑說，共同掛名也是怕作品若反映不好，不會被指責「這首歌是誰寫的」，笑翻眾人。

阿雞則說，一開始組團的目標，原本設定1000人演唱會後「就可以解散」，沒想到在短短6年就達標，更登上香港紅磡體育館開唱，這次來台灣重新當新人發片，Sunny說，誰能有當兩次新人機會，很珍惜這次機會， 近日宣傳新專輯馬不停蹄，來台6天幾乎每天工作12小時，雖然沒有閒暇時間逛，但也嘗到不少隱藏版美食，像是常青餃子館、全球炸雞等，而8月26日剛好要過31歲生日的Sunny，團員也送上蛋糕提前幫他慶生。

推出國語專輯多取材過去歷年精選作品，但為了保持Supper Moment原創精神，此次幾乎沒有更改歌詞內容，僅微調幾個字句讓發音更通順，此外團員這次為了來台宣傳加強中文，還特地上Youtube看藝人訪問影片，包括陳奕迅、五月天、周杰倫等，此行也學到幾句台語，像是「幾霸昏」、「搭給厚」，至於最有無欣賞、想合作的藝人，Sunny則稱讚白安聲線很特別，阿達則說想和李宗盛大哥合作。

由於歌曲多闡述夢想，團員自身有無自身夢想？而四位團員則自己爆料，在香港其實有組一名為「樹懶隊」的籃球隊，由將近50位音樂人組成，阿雞還會早起到籃球場集訓練球，Sunny搞笑自虧「我們4個沒有上場的時候就可能會贏」，而台灣有不少熱愛籃球藝人包括周杰倫、蕭敬騰等，Supper Moment也立刻下戰帖指名要挑戰周杰倫，「我們4個對他1個，即便輸了也沒關係，因為他太強了」。Supper Moment在8月30日下午2點於西門紅樓前廣場舉行簽唱會。

香港樂團Supper Moment來台發行首張國語專輯《無盡》。（盧禕祺攝）

Supper Moment由主唱兼吉他Sunny（右2）、吉他手阿雞（左2）、貝斯手CK（右1）及鼓手阿達（左1）組成。（盧禕祺攝）

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