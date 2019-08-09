北市仁愛醫院旁的巷子，8日上午被人發現有一具男嬰屍體被裝在垃圾袋內、棄置於路邊，警方訪查附近店家與民眾，漏夜追查後，9日找到男嬰的生母，因男嬰尚未解剖確認死因，因此檢警相當低調，僅將該女子當作行為人，將待下周二解剖後，再看其有無刑責依法送辦。

警方找到的該名生母，是名台籍中年女子，未婚，平日一人獨居，在生下死胎後因不知如何處理，才會隨手丟棄在路邊。警方表示，因目前無法證明生下的是否為死胎，所以須待解剖報告出爐，如果證明男嬰是生下後才死亡，女子恐觸犯刑法274條生母殺嬰罪。

(中時 )