北市棄嬰屍案找到生母 待解剖釐清刑責 18:172019/08/09 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大安分局說明嬰屍案後續發展情形。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市仁愛醫院旁的巷子，8日上午被人發現有一具男嬰屍體被裝在垃圾袋內、棄置於路邊，警方訪查附近店家與民眾，漏夜追查後，9日找到男嬰的生母，因男嬰尚未解剖確認死因，因此檢警相當低調，僅將該女子當作行為人，將待下周二解剖後，再看其有無刑責依法送辦。 警方找到的該名生母，是名台籍中年女子，未婚，平日一人獨居，在生下死胎後因不知如何處理，才會隨手丟棄在路邊。警方表示，因目前無法證明生下的是否為死胎，所以須待解剖報告出爐，如果證明男嬰是生下後才死亡，女子恐觸犯刑法274條生母殺嬰罪。 (中時 ) #生母 #男嬰 #解剖 #警方 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 沙鹿混擬土車衝撞4車中市警方進化抓超速 20:252019/08/05 社會 製作鯨魚標本 肚內血肉模樣曝光 20:542019/08/05 搜奇 香港黃大仙衝突升級 警方狂射催淚彈 22:122019/08/05 兩岸 解剖鑑定 戳破性侵唬爛謊言 04:102019/08/06 社會新聞 智障女遭誘拐成性禁臠 見交警呼救脫魔掌 11:402019/08/06 社會 小強鑽進耳朵 女子痛得哇哇叫 12:542019/08/06 生活 商場馬桶堵塞 挖出3月大男嬰屍 14:222019/08/06 時事 新增一例腸病毒重症 僅7個月大男嬰 14:562019/08/06 生活 出生9天男嬰手骨折 家屬質疑月子中心扯斷手 12:512019/08/08 社會 仁愛醫院旁嬰屍 將解剖驗死因 10:402019/08/09 社會 社會熱門新聞 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 2個月零交集 母聞異味驚見兒成乾屍 - 社會 美艷人妻拒調戲遭毆亡 夫痛：救不了啊 - 社會 跟大姊頭搶檳榔攤 小弟辯被迫仍被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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