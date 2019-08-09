《2020台灣燈會在台中》之台中市108年度教師暑期花燈製作研習班第一場次，此刻正在南屯國小如火如荼的進行。（黃國峰攝）

《2020台灣燈會在台中》之台中市108年度教師暑期花燈製作研習班第一場次，此刻正在南屯國小如火如荼的進行，9日舉行點燈活動，台中市副市長楊瓊瓔到達研習會場，為2020臺灣燈會點亮第一盞花燈，並勉勵學員再接再厲，為2020台灣燈會帶來燦爛的花燈，市府也會努力向中央爭取補助經費。

2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園三地登場，市府也在暑假期間，舉行108年度暑期花燈製作研習，將於8月5-9日、8月12-16日共分為六個場次，分別在南屯區南屯國小、梧棲區中正國小、大里區草湖國小、豐原區南陽國小、西屯區西屯國小及神岡區社口國小辦理，中市副市長楊瓊瓔9日到南屯國小為學員加油，並為台灣燈會點起第一盞燈，祈禱燈會圓滿舉行。

9日為第一場次的最後一天，參與學員正為創作燈籠做最後努力，場面熱鬧，楊瓊瓔穿梭其間向學員加油打氣、肯定學員的創意並與主辦單位邀請的鋼鐵人合照，也體驗花燈製作。

對於台中市為舉辦2020台灣燈會提出3億5020萬元燈會規畫，，並向交通部觀光局申請補助經費1億元，但卻僅補助1800萬元，楊瓊瓔表示，目前已收到6百萬的同意書，具體補助多少還不清楚，但仍舊、懇求、軟性拜託中央能全力支持，不足部分議會正進行專案報告中，台中市政府一定全力以赴自籌預算，全力辦好台灣燈會。

楊瓊瓔接著表示，市府動員各局處全力籌備2020台灣燈會，今日在學校內舉辦燈會研習，希望讓花燈創作寓教於樂，結合教育、低碳環境、科技產業、農家樂以及台中特色，製作最美麗的花燈，也盼在各方全力支持下，燈會圓滿舉辦。

(中時 )