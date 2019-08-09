大師不藏私，各國偶藝團隊於北港文化中心獻藝。（張朝欣攝）

大師不藏私，各國偶藝團隊於北港文化中心獻藝。（張朝欣攝）

大師不藏私，各國偶藝團隊於北港文化中心獻藝。（張朝欣攝）

雲林縣真雲林閣掌中劇團舉辦「大師不藏私，掌中獨劇工作坊」，邀請台灣、香港、澳洲等各國偶戲團隊交流，9日在雲林縣北港鎮北港文化中心演出，將為期4天的交流精華展現在民眾眼前。

真雲林閣掌中劇團此次主辦「大師不藏私，掌中獨劇工作坊」活動，特地邀請享譽國際的大陸偶藝師楊輝組成工作坊，成員來自台灣各地傑出演藝團隊，還有專程從澳洲、香港來台的偶戲團隊。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，縣內布袋戲藝師人才輩出，與縣府共同投入布袋戲傳承與推廣，為讓布袋戲產業能走的更遠更廣，除了布袋戲的傳承、校園植根計畫，更加入布袋戲新戲路開拓與跨界創意合作。

雲林縣文化處長陳璧君指出，真雲林閣掌中劇團團長李京曄，是台灣中生代相當被看好的布袋戲演師之一，近年來從雲林縣傑出演藝團隊，進階至國家扶植演藝團隊，除獲得雲林國際偶戲節金掌獎，個人也拿下第27屆傳藝金曲獎「最佳表演新秀獎」。

主辦單位介紹，大陸大師級偶藝師楊輝，出生於傳承5代的木偶大家庭。父親楊勝是北派布袋戲的創始者。楊輝曾於2016年獲兩廳院邀請導演作品《邊界》，並在兩廳院台灣國際藝術節TIFA、高雄衛武營藝術節、法國莫伯日、德國埃朗根等藝術節巡演。

(中時 )