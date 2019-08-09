前國民黨主席洪秀柱昨晚拋出震撼彈，表態願意為國民黨挑戰艱困的台南市立委第六選區，並已遷戶籍到當地。願意率先挑艱困選區參選的做法，值得肯定，但除此之外，更值得關注的自然是：有沒有機會當選？這點可以從過往選舉的票數來分析。

因為該選區是新畫設的選區，所以無法用過去幾屆立委選舉的票數來分析藍綠基本盤，但可以由總統大選時各黨候選人在該區的票數，來加以推估。縣市合併以後的大台南市，是2016年大選中，蔡英文得票率最高的一個縣市，但內部還是有深綠與淺綠區域之分的。洪秀這這次規畫參選的選區，包括屬於舊台南縣的仁德、歸仁、關廟、龍崎，還有舊台南市東區的29個里。

傳統上，舊台南縣比舊台南市綠的多，不過六選區的這4個舊台南縣行政區，剛好不算舊台南縣最綠的行政區，以2008年大選為例，在舊台南縣31個行政區中，有19個比這4個都還綠。而東區更是舊台南市最藍的行政區，在整個大台南市中，藍的程度也僅次於楠西。

實際計算後可發現，2008年民進黨的謝長廷在如今的台南市六選區範圍內得到88705票，得票率49.49％，國民黨馬英九以90541票、50.51％得票率小勝，但在全國，謝長廷得票率才41.55％，馬英九則是58.44％，本選區民進黨得票率比全國高了近8個百分點。

2008年是國民黨全國選情極好的一年，到了2012年藍綠比較勢均力敵之下，在全國蔡英文得票率45.63％，但她在台南市六選區得票率53.77％，票數99264，壓過馬英九的80668票與43.70％得票率，被棄保的宋楚瑜只有4669票，得票率2.53％，蔡英文在本區的得票率同樣比全國高了8個百分點。

所以依照過往選舉中反映的藍綠基本盤，正常情況下，撇除個人特別突出的表現，也撇除其他小黨或無黨人士參選的分票，如果洪秀柱勝選了，大選當中韓國瑜大概也會像當年的馬英九一樣拿下高達58％的選票，而蔡英文得票率可能只剩下42％，洪秀柱不是沒有勝選的機會，但難度確實不小，所以她這次的做法，跟昔日民進黨主席黃信介親自參選民進黨的艱困立委選區花蓮有幾分雷同，儘管表面上花蓮深藍的程度，高於台南市六選區深綠的程度，不過當初花蓮應選2席立委，結果藍綠各當選一席，黃信介當選，而這次選區內只能選出一席立委，如果洪秀柱能當選，這成就不比黃信介當初的勝選小。

(中時 )