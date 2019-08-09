財經名嘴黃世聰近日在劉寶傑主持《關鍵時刻》的言論讓大陸黨媒《環球網》也驚呆了，一句「他們連榨菜都吃不起」讓環球網忍不住幽默反問「寶傑你造（知道）嗎？」引發大陸網友熱議。對此，黃世聰稍早也在臉書以228字文章回應此事，直言希望能夠在目前緊張的兩岸關係中疏緩一下大家的氣氛，高EQ獲讚。

黃世聰日前在節目分析大陸經濟情勢，一句「他們連榨菜都吃不起」引爆兩岸網友熱議，對此他稍早也在臉書幽默自嘲可以叫他榨菜哥或榨菜聰，「在此對於涪（音同福）陵榨菜，本人保留廣告費追訴權，哈！講錯涪陵發音，本人也表達歉意。」

對於大陸網友對他的攻擊與取笑，黃世聰也表示這裡是台灣，他不會封鎖誰，也歡迎大家來他的社群網站留言表達意見，「如果視頻讓大家覺得開心，希望能夠在目前緊張的兩岸關係中，疏緩一下大家的氣氛！」

最後他更搞笑歡迎大家把榨菜寄到電視台給他，幽默回應再度引發網友討論「輕鬆應對不錯，該道歉還是道歉，這種錯誤實在很無知」、「才不給你寄呢，這麽好吃的貴族奢侈品我們要留給自己配麵」、「世聰哥加油，言您所言無所畏懼這才是真民主」、「回應的態度很正面，加油」。

(中時電子報)