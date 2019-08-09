高雄市公車式小黃服務再添樁美事，8月12日前進服務美濃偏鄉地區。（林雅惠翻攝）

高雄市公車式小黃服務再添樁美事，8月12日前進服務美濃偏鄉地區，於美濃吉洋、吉和、興隆里率先開通，提供長者就醫以及學生族群就學接送服務，成為改善偏鄉交通的好幫手。

美濃區公所表示，高雄市政府交通局針對全台高齡人口超過25％、距離500公尺內沒有公車站牌、聯外交通不便的偏鄉部落，導入公車式小黃服務。

12日起幸福開跑，開辦之初共有兩條路線，分別為吉洋、吉和里的福德宮-溪洲醫院線，及興隆里的大埤頭-溪洲醫院線；兩條路線開通後，將為美濃區周邊地區的交通帶來幫助，老人定期至旗山就醫不再是一件麻煩的事情。

美濃區長鍾炳光表示，公車式小黃不僅是創新服務，更是改善偏鄉交通、保障當地居民交通權益的有效方法，公車式小黃搭配本區原有的庄頭巴士路線，建立起更完整的公車路網，提供民眾往來美濃市區及旗山地區更完善的接駁服務。

區公所指出，在持續擴大服務範圍造惠地方居民前提下，公車式小黃平均每年可較公車節省約30％補助經費，約500萬元，同時提供優於公車的接駁服務，除比照原公車定時定班服務外，同時導入預約服務，提供民眾更彈性的乘車選擇。

(中時 )