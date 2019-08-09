高雄市陳姓熟女透過網路結識一名香港男子，雙方互動一年多，對方承諾8月中將抵台和她辦理結婚登記，然後一起去日本富士山度蜜月，不過要陳女先匯款5000美元給他，陳女在郵局匯款時被職員察覺異狀通報警方，但陳當下仍執意要匯款，最後員警拆穿這是國際詐騙慣用手法，陳才恍然大悟，阻斷一場騙局。

仁武警分局指出，55歲的陳姓女子向警方表示，她在網路上認識一名香港的王姓男子，一年多來男方採取溫情攻勢，照三餐對女方噓寒問暖，陳女甚至在言談中暱稱王男為老公。雖然2人未見過面，但雙方約好8月17日在台灣見面，2人辦理結婚登記後，將飛往日本富士山拍攝婚紗照與度蜜月，不過對方說要購買包包，要求陳女先匯款5000美元。

警方到場阻止匯款，但陳女不聽勸，仍執意要匯錢，最後員警向她說，對方不會來的，何不等人到台灣再當面給錢，並向她保證「我也希望妳們可以結婚，到日本度蜜月，如果他真的來了，我願意當面向妳們道歉」，陳女此時才恍然大悟。

仁武分局長梁東山呼籲，舉凡任何不明來電，最好依照「一聽、二掛、三查證」的步驟因應，如有需要也能撥打110或165查證，避免辛苦積蓄遭有心人士詐取。

(中時 )