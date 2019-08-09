英國Q2經濟萎縮0.2％ 七年來首見 19:032019/08/09 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局今天公布今年4到6月的第二季經濟數據，國內生產毛額意外比去年同期萎縮0.2％，寫下2012年以來最糟糕紀錄，跌破市場眼鏡。經濟學家原本預期第二季經濟停滯，也就是0成長。 在經濟數據出爐後，英鎊兌美元匯價應聲下貶，市場憂心英國恐將邁入經濟衰退。 國家統計局主管肯特-史密斯表示，經濟負成長主要在於製造業產出減少，以及營建業表現疲軟。統計局認為，今年迄今，英國的經濟走勢起伏甚劇，主要是反映出脫歐時程改變而影響的相關局勢。 (中時 ) #經濟 #英國 #統計局 #第二季 #經濟數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 獲利報佳音 劍麟爆量漲停 11:182019/08/05 財經 TPK法說下午登場 12:122019/08/05 財經 華新持續加碼投資大陸煙台不鏽鋼廠 12:142019/08/05 財經 TPK第二季每股淨利為0.13元 14:362019/08/05 財經 《經濟》手指經濟正熱，電子購物今年營收衝2000億元 17:222019/08/05 財經 穩懋7月營收20.05億元 歷史新高 19:382019/08/05 財經 傳大客戶沒下單 美律7月營收失色 22:082019/08/05 財經 Counterpoint：陸手機品牌第二季合計市占創歷史新高 22:132019/08/05 財經 陸美貿易戰升溫 晨星：陸經濟增長停滯 15:592019/08/08 財經 美聯準會9月再降息 經濟學家預期升溫 16:052019/08/09 財經 國際熱門新聞 贏定了！ 凱特這點梅根永遠比不上 - 國際 日上皇后美智子患乳癌 - 國際 糗！這國特種部隊抓前總統 竟遭支持者擊退 - 國際 陸握有1.1兆籌碼 成貿易戰武器 - 國際 9半裸屍高掛橋示眾 騎士路過嚇壞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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