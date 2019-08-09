英國國家統計局今天公布今年4到6月的第二季經濟數據，國內生產毛額意外比去年同期萎縮0.2％，寫下2012年以來最糟糕紀錄，跌破市場眼鏡。經濟學家原本預期第二季經濟停滯，也就是0成長。

在經濟數據出爐後，英鎊兌美元匯價應聲下貶，市場憂心英國恐將邁入經濟衰退。

國家統計局主管肯特-史密斯表示，經濟負成長主要在於製造業產出減少，以及營建業表現疲軟。統計局認為，今年迄今，英國的經濟走勢起伏甚劇，主要是反映出脫歐時程改變而影響的相關局勢。

(中時 )