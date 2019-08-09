經營養生會館的陳姓女子3年前以雷射機器幫楊姓顧客消除胎斑時，疑因操作不慎，導致雷射光線誤傷到楊女左眼，導致她左眼視網膜出血、黃斑部水腫，事後楊女向陳求償157萬，台中高分院審酌2人LINE通聯記錄，判陳女須賠償8萬770元。

判決指出，3年前的1月間，楊姓女子到陳女經營的養生會館消費時，正巧遇到雷射機器業務員上門推銷機器，楊女主動提出、希望試試能否消除手臂上的胎斑，陳女便操作儀器幫楊女雷射，未料，當時楊女因眼部未戴上保護眼罩，在操作期間，雷射光誤射入楊女眼睛，導致她左眼視網膜出血、黃斑部水腫。

事後楊女憤而提告，在刑事部分，一、二審皆以陳女違反《醫師法》及過失傷害罪，判處陳有期徒刑10月。楊女另提出民事損害賠償，並向陳求償157萬元。

陳女開庭時坦承操作雷射機器，但否認誤傷到楊女的眼睛，強調楊女當下並無表示眼睛不舒服，是隔了2周後才說眼睛受傷，根本是嫁禍索賠。一審以證據不足判陳女勝訴，但台中高分院審酌2人LINE對話，認為陳女確實操作儀器不當且導致楊女受傷，判陳女應賠償楊精神撫慰金8萬、醫藥費770元。

(中時 )